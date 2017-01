Niet meer schadelijke stoffen gevonden bij Menenaars

De inwoners van Menen hebben niet meer, maar ook niet minder schadelijke stoffen in hun lichaam dan elders in Vlaanderen.

Dat is de conclusie na een grootschalig urine-onderzoek bij een twintigtal Menenaars in opdracht van de Vlaamse overheid. Bij een eerder onderzoek waren de resultaten nochtans minder rooskleurig, maar toen ging het om een jongere testgroep. De stad Menen is tevreden met de resultaten en wijst erop dat het de voorbije 5 jaar heel wat inspanningen heeft geleverd om de inname van schadelijk stoffen te beperken.

Verder onderzoek zal moeten aantonen waarom de resultaten van de urinestalen nu beter zijn dan 5 jaar geleden bij de jongere doelgroep. Tot slot nog enkele tips hoe je zelf de schadelijke PAK-stoffen in je lichaam kan verminderen: niet roken, je woning goed ventileren, niet stoken met een open haard en druk verkeer vermijden.