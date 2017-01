"Niet meer transmigranten in Zeebrugge"

Toch blijven vluchtelingen en transitmigranten hun kans wagen om vanuit Zeebrugge de oversteek te maken. Vorig jaar zijn er vanuit Zeebrugge 150 vluchtelingen in Groot-Brittannië geraakt. Engeland blijft het beloofde land en daarvoor willen ze zelfs hun leven riskeren.

Twee keer per week komen Dokters van de Wereld naar Zeebrugge dorp om vluchtelingen en transmigranten medische hulp te bieden. Omwonenden en ook de burgemeester van Brugge vreesden dat het infopunt meer vluchtelingen naar Zeebrugge zou lukken maar de groep blijft stabiel. Gemiddeld verblijven er een dertigtal transmigranten.

Kelder

De pastoor en een groep van van 30 vrijwilligers ontfermen zich over de vluchtelingen. Ze zorgen voor ontbijt en een avondmaaltijd. De overheid heeft volgens Dokters van de Wereld geen plaatsen in de nachtopvang voor deze mensen. "Er is een koppel dat 8 vluchtelingen te slapen legt in hun kelder. Dat zou niet mogen", zegt Emmy Deschuttere van Dokters van de Wereld. De NGO lanceert meteen ook een oproep voor meer vrijwilligers.