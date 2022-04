Niet meteen fusies in de maak in Zuid-West-Vlaanderen

In het zuiden van West-Vlaanderen, bijvoorbeeld, schat Vincent Van Quickenborne de kans op fusies eerder klein.

Vincent Van Quickenborne, titelvoerend burgemeester Kortrijk: "Om te fusioneren, it takes two to tango. Je hebt twee partijen nodig om dat te kunnen doen. Als titelvoerend burgemeester volg ik dat wat op afstand en ik heb niet de indruk dat er nu veel beweegt in het zuiden van West-Vlaanderen. Vooral omdat er al veel wordt samengewerkt op dit ogenblik."

Een gemeente als Kuurne en Kortrijk, dat lijkt ergens logisch, neen? "Ja, als je spreekt over twee gemeenten of een stad en een gemeente moet er natuurlijk bereidheid zijn langs beide zijden. Het moet ook klikken qua bestuur en personen. Ik heb niet de indruk dat er op dit ogenblik veel beweegt hier bij ons. Maar misschien brengt die fusie Wingene-Ruiselede mensen wel op ideeën. Kortrijk staat er zeker niet gesloten voor maar we gaan ook onze wil niet opdringen. Het is niet zo dat Kortrijk nu op een soort tocht gaat om zoveel mogelijk gemeenten binnen te rijven."