Niet meteen meer meldingen van partnergeweld, maar schijn kan bedriegen

Maar dat blijkt niet meteen uit de cijfers die ter beschikking staan van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Al vreest het CAW dat veel partnergeweld nu binnenskamers blijft. Het dringt erop aan om daarmee nu net wel naar buiten mee te komen.

Misschien denken slachtoffers ook dat ze nu niet meer bij medewerkers van het CAW terecht kunnen. Fysieke gesprekken zijn momenteel niet mogelijk, maar het CAW blijft bereikbaar via chat of via het nummer 1712.

Nu de bewegingsvrijheid nog meer beperkt lijkt te worden, doet het CAW wel een oproep om te blijven buitenkomen. Vooral als dat een kalmerend effect heeft, en de gemoederen kan bedaren.