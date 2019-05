Nieuw bedrijvenpark KOBAR in Kuurne

In Kuurne is het nieuwe bedrijvenpark KOBAR voorgesteld.

Het komt aan de ring R8 op de voormalige productiesite van Barco en het is een project van Futurn, dat oude sites omvormt tot moderne bedrijfsparken.

Logistiek centrum voor Barco

In 2013 maakte Barco bekend dat het de productiesite in Kuurne wou verhuizen naar de nieuwe campus op het Kennedypark in Kortrijk. Eén van de bestaande gebouwen en een stuk parking werden verbouwd tot een logistiek centrum voor Barco. Goed voor 1/3 van de volledige site van 8 ha. Later, in 2016, kwam daar nog 2.000 m2 bij.

(lees verder onder de foto)

Bedrijfspanden op maat

In fase 2 is zo’n 25.000 m2 aan nieuwe gebouwen voorzien, met plaats voor nieuwe bedrijven. De oude gebouwen worden gestript, heringedeeld en voorzien van alle infrastructuur. Vier bedrijven namen al hun intrek: Carrosserie Vandenbussche, Express Service Ontime, Duquaine Construct en Standelec.

Nu is er nog 3.700 m2 restgrond te koop. De finale afwerking is voorzien midden 2020.