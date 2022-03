Nieuw bedrijvenpark op oude Bekaert-site in Zwevegem

In Moen, bij Zwevegem, krijgt de oude Bekaert-site binnenkort een stevige facelift. Op het leegstaande bedrijventerrein starten ze na de paasvakantie met de bouw van een nieuw kmo-park. Een plek voor negentien lokale ondernemingen.

De site aan de Moenkouterstraat in Moen ligt er sinds drie jaar leeg en onderbenut bij. Maar binnenkort wordt de site van acht hectare nieuw leven ingeblazen met de komst van een nieuw kmo-park 'Moenkouter'. Lokale ondernemingen Er zullen negentien nieuwbouwunits staan, waar lokale ondernemingen vanaf 2023 intrekken. De bedrijfsgebouwen worden vanaf april in een u-vorm rond een rondpunt gebouwd. "Dit type is de perfecte uitvalsbasis voor startende bedrijven en kleinschalige kmo's", zegt Kathleen Dewulf, CEO van de Oostkampse projectontwikkelaar Global Estate Group. (Lees verder onder de foto.)

In de gebouwen waar Bekaert vroeger gehuisvest was, zal transportbedrijf Transport Vanneste zich binnenkort vestigen. Ook worden er nog enkele percelen industriegrond verkocht op de site.

Snelle herbestemming

De voorbereidende werken gaan na de paasvakantie van start zodat de bouw van de units tegen de zomer kan beginnen. Daar kunnen vanaf het voorjaar van 2023 de eerste kmo’s hun intrek nemen.

In Zwevegem is er vraag naar bedrijfsruimte. De herbestemming van deze bestaande site biedt daar dan ook een antwoord op. De nieuwe bedrijvenzone zorgt ook voor werkgelegenheid.