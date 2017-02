Nieuw boek over Arno

De Brusselse auteur Gilles Deleux schreef in 2006 al een biografie over de Oostendse zanger. Tien jaar en 6 albums later, was het tijd voor een update. Opvallend, het discours van Arno is volgens Deleux de laatste jaren veel politieker geworden. En Arno heeft samen met TC Matic een bijzonder en toch wel uniek muzikaal parcours afgelegd. We mogen best wel trotser zijn op het enfant terrible van de Belgische rock, vindt Gilles Deleux.

Op 7 maart staat hij trouwens in de Ancienne Belgique met, alweer een nieuwe band, Tjens Matic, waarmee hij zijn eigen vroeg werk zal coveren. 'Arno een biografie' is uitgegeven bij Horizon.