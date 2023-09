Nieuw boek over Van In: jeugdauteur vertelt verhaal vóór Aspe-reeks

Er is een nieuw boek uit over inspecteur Pieter Van In. Reünie, heet het boek, van de hand van jeugdauteur Jonas Boets. Het boek speelt zich af net vóór de reeks van Pieter Aspe begint.

Het laatste boek van Pieter Aspe over Van In verscheen begin vorig jaar. In totaal waren er 45 boeken, er gingen er 3,5 miljoen over de toonbank. En nu komt er dus een prequell, met goedkeuring van de familie van Pieter Aspe.

Eigen stijl

Boets heeft een eigen schrijfstijl, "maar ik heb wel gelet op wat Aspe in zijn stijl belangrijk vond. Ik kopieer die dus niet, maar ik geloof wel dat ik de schrijfstijl van Aspe benader." In 'Reünie' onderzoekt een jonge Van In samen met Guido Versavel de moord op een pater aan het Sint-Lodewijkscollege.

Leuk detail: de vader van Jonas, Herman Boets, speelde in de tv-serie Aspe de lijkschouwer. Boets had dus al langer een band met Pieter Van In.

"Ik denk dat hij het ook wel goed zou vinden," zegt Tamara Hanegraaf, de weduwe van Pieter Aspe. "Maar hem kennende zou hij ook wel zeggen: ‘Dat had ik anders gedaan, of dat had ik zo gedaan.’ Maar Pieter was op dat gebied ook heel kritisch voor zichzelf. Dus ik kan me voorstellen dat hij ook kritisch voor anderen zou zijn."

"Ik denk wel dat hij heel blij is en dat hij van hierboven mee kijkt vandaag. Dus ik vind het ook wel een eer, een ode voor Pieter."

