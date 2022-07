Nieuw bufferbekken in Poperinge

In Poperinge heeft het aardappelverwerkend bedrijf Aviko een nieuw bufferbekken aangelegd, samen met de stad. Het ligt op industriezone Sappenleen, aan de Sint-Jansstraat.

Het bufferbekken heeft een oppervlakte van zo'n 3000 m². Bedoeling is dat landbouwers het gezuiverd afval- en regenwater kunnen gebruiken om hun velden te besproeien in tijden van droogte. Het water wordt centraal opgehaald in het bufferbekken, waar ook de kwaliteit van het water nauwgezet wordt opgevolgd.

Het project kwam tot stand met financiering van het Leader Westhoek programma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt gefinancierd met Europese (50%), Vlaamse (25%) en provinciale middelen (25%).