Nieuw bussenplan in Brugge nog niet op punt

Sinds afgelopen zaterdag zijn in Brugge heel wat bushaltes geschrapt, lijnen van nummer veranderd of routes gewijzigd. Reizigersvereniging TreinTramBus vraagt een aantal aanpassingen en ook het stadsbestuur van Brugge vindt al na één weekend dat enkele zaken beter moeten.

Sommige bussen rijden een ander traject, vertrekken aan een ander perron of ze hebben een nieuw nummer. Het nieuwe bussenplan van vervoersmaatschappij De Lijn in Brugge is nog wennen voor de meeste reizigers. Reizigersorganisatie TreinTramBus pleit alvast voor een betere communicatie op de perrons en de bussen. Een duidelijk plan van de nieuwe bussenregeling is er bijvoorbeeld nog niet. Ook het stadsbestuur zelf heeft opmerkingen. Zo vinden ze dat er te weinig bussen rijden van en naar de parochie Sint-Willibrord en het bedrijventerrein Blauwe Toren. Ze vragen een correctie aan De Lijn, maar die kan er ten vroegste in januari 2024 komen.