Nieuw centrum voor opvang van daklozen in Roeselare

De accommodatie in de huidige nachtopvang is verouderd. Bovendien zijn er maar 10 opvangplaatsen en die zijn bijna altijd ingenomen. En door de coronamaatregelen mogen slechts 5 mensen opgevangen worden. De luifel waar vroeger de auto’s van de Post stonden, gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor een nieuwbouwproject. Daar zullen 21 mensen, die tijdelijk geen huisvesting hebben, opgevangen kunnen worden. Het nieuwe centrum voor dak- en thuislozen zou dan in het voorjaar van 2022 moeten open gaan.

Ook Roeselare ontsnapt niet aan een stijging van het aantal daklozen, mensen die ook vaak een hele resem andere problemen meeslepen, zoals drugs of schulden. Bart Wenes, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst: “Er is inderdaad wel een toename, niet alleen in Roeselare, maar ook in de omliggende gemeenten. Ook voor de daklozen uit de omliggende gemeenten proberen wij een tijdelijke huisvesting te bieden. We gaan niet alleen inzetten op een nieuwbouw en op stenen, maar ook op maatschappelijk werkers, op coaches, woonbegeleiders, om te anticiperen en ervoor te zorgen dat we mensen hier niet moeten huisvesten. En ook wanneer ze hier uit de huisvesting verdwijnen, willen we dat ze een structurele woonoplossing krijgen en die kunnen behouden.”