Nieuw cruisegebouw in Zeebrugge krijgt vorm

De ruwbouw is zo goed als af en daarom werd woensdag symbolisch een meiboom geplaatst op de nok van het gebouw in het bijzijn van burgemeester van Brugge Renaat Landuyt (sp.a) en gedelegeerd bestuurder Joachim Coens.

Zeebrugge is de jongste jaren uitgegroeid tot de grootste cruisehaven van Vlaanderen en breekt ieder jaar records. Dit jaar worden er 152 cruiseschepen verwacht, wat opnieuw een record is. Het is de wens van de zeehaven en van Brugge om die honderdduizenden toeristen, dit jaar zou de kaap van de 400.000 passagiers gehaald worden, goed te ontvangen in een nieuw gebouw.

Het ABC-gebouw - wat staat voor Artes, Brugge en Cruise - gaat een nieuwe fase in, nu de ruwbouwwerken gedaan zijn. Volgens bouwgroep Artes zal het project klaar zijn tegen Pinksteren 2018. Er is ruimte voor de check-in en check-out van passagiers met een winkel, een evenementenzaal, een restaurant en zelfs een bezoekerscentrum op het zevende verdieping, de hoogste verdieping van het gebouw. Daarnaast is er ook kantoorruimte in het beheer van Artes voorzien.

Artes investeerde 11 miljoen euro in het project, de haven 10 miljoen euro. De haven neemt de verdiepingen die zij in gebruik nemen in concessie, terwijl het terrein waar het gebouw opstaat in concessie is van de haven. Burgemeester Landuyt onderstreepte het belang van dit gebouw. "Dit moet de nieuwe toegangspoort vanop zee vormen om de rest van Vlaanderen te ontdekken."