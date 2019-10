Nieuw donorcentrum in Roeselare

Na Brugge en Kortrijk is Roeselare het derde centrum in onze provincie waar je terecht kan voor bloed- en plasmadonaties. Daarmee mikt het Rode Kruis op meer donoren want vooral de voorraad plasma staat onder druk. De vraag stijgt want uit plasma worden levensnoodzakelijke bestanddelen gehaald. Het Rode Kruis investeerde 600.000 euro in het nieuw donorcentrum. Met de opening van het nieuwe centrum in Roeselare mikt het Rode Kruis op jaarlijks drieduizend nieuwe donoren en een totaal van 14.000 bijkomende donaties.