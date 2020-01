Nieuw droogdok in haven Zeebrugge

Deze ochtend is het gloednieuwe vlottend droogdok aangekomen bij de scheepswerf van Gardec in de haven van Zeebrugge. Het dok is een van de modernste in Europa.

Normaal gezien moest het nieuwe droogdok gisteren al aangekomen zijn in de haven van Zeebrugge, maar door omstandigheden kon het pas vandaag naar zijn definitieve bestemming overgebracht worden. Het dok wordt geplaatst bij de scheepswerf van Gardec, een bedrijf in volle expansie dat zich focust op scheepsherstellingen en offshore constructies. De nieuwe installatie zal voornamelijk gebruikt worden voor het herstellen van schepen.

Kolossaal stuk

Het dok is een kolossaal stuk van zo'n 80 meter lang en 30 meter breed, en wordt in z'n geheel tot bij de scheepswerf gebracht. Waar ze vroeger schepen tot 600 ton op het droge konden trekken, zullen ze nu schepen tot 3000 ton kunnen herstellen. Daarbovenop zal Gardec meer schepen kunnen herstellen, wat meteen ook extra jobs met zich meebrengt. De ganse constructie werd gebouwd in Roemenië en is zo'n 2 maanden onderweg geweest. Op vlak van veiligheid, milieutechnische faciliteiten en efficiëntie is het nieuwe droogdok een van de modernste in Europa. Het dok zal binnen twee weken helemaal operationeel zijn.