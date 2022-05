Nieuw EdTechstation verenigt onderwijs, scholen en bedrijven voor onderzoek

Kortrijk moet het centrum worden van de modernste technologieën voor het onderwijs, voor ons land en voor Europa. Dat is toch de ambitie van het nieuwe EDTECH station in bedrijvencentrum Hangar K in Kortrijk.

Concreet staat er in het EdTech Station een demo- en exporuimte. Verder komen er workshops en studiedagen en kunnen startups en scale-ups er terecht voor advies en begeleiding. De opening van het EdTech Station moet het startschot vormen voor de uitbouw van de sector in Vlaanderen.

Samen projecten uitwerken

Bedrijven en onderzoeksinstellingen van over heel Vlaanderen kunnen er elkaar ontmoeten en samen projecten uitwerken. Zo wil minister Crevits samen met Hangar K en ITEC, de onderzoeksgroep achter het Smart Education programma van imec aan KU Leuven Campus Kortrijk, een netwerk aan EdTech bedrijven creëren. Die moeten zo samen internationaal sterker in hun schoenen staan.

Extra Vlaams Geld

"De EdTech-sector groeit wereldwijd. Heel wat onderwijs- en opleidingsvormen zijn vandaag digitaal. Denk aan technologische innovatie in het onderwijs, aan spelgebaseerd leren of aan virtual reality. Met het nieuwe EdTech Station voorzien we in de nodige faciliteiten om te experimenteren en samenwerkingen op te zetten, zodat innovatie, onderzoek en nieuwe projecten er welig kunnen tieren", zegt minister Crevits. (lees verder onder de foto)

Vlaanderen voorziet bovendien 1,8 miljoen euro steun voor de ontwikkeling van de sector