Nieuw fietspad op komst tussen Kortemark en Torhout

Het betonnen fietspad langs de Torhoutstraat in Kortemark is in heel slechte staat, met verzakkingen en gevaarlijke niveauverschillen. Als alles meezit kunnen de werken nog eind dit jaar of begin volgend jaar starten. Naast de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad komt er ook een gescheiden rioleringsstelsel en tegelijk wordt het wegdek van de Torhoutstraat helemaal vernieuwd.

Tijdens de werken, die één jaar zullen duren, zal de Torhoutstraat volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Het hele project zal bijna 2 miljoen euro kosten, één vierde daarvan is voor rekening van de gemeente Kortemark.