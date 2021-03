Nieuw fietspad in Pittem officieel open

In Pittem hebben de gemeente en de provincie een nieuw fietspad officieel geopend.

Het gaat om het nieuwe fietspad in de Egemstraat in Pittem. Dit is een dubbelrichtingsfietspad van ruim 2,3 kilometer lang.

Het nieuwe fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en vormt de vlotte fietsverbinding tussen Pittem en deelgemeente Egem.

Tegelijkertijd werd ook de straat heringericht en nieuwe riolering aangelegd.