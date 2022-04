Nieuw fietspad tussen De Haan en Zuienkerke

In De Haan zijn de werken gestart voor de aanleg van een nieuw fietspad naar Zuienkerke. Vanmorgen is de eerste symbolische spadesteek gegeven door de provincie.

De plannen om voor meer verkeersveiligheid zijn 20 jaar oud maar er moest een veertigtal percelen onteigend worden. Dat is de reden waarom de realisatie zo lang aansleepte. De provincie investeert anderhalf miljoen euro. Totale kostprijs van de werken is 3,15 miljoen euro.

Betere verkeersveiligheid

"Het project omvat de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt met een breedte van 2,5 m over een traject van 3,2 km, langs de Grotestraat in De Haan en de Prins Leopoldstraat in Zuienkerke", zegt de woordvoerder van de provincie.

"Asverschuivingen, middengeleiders, het visueel versmallen van de rijweg door witte belijning en verticale groenelementen moeten zorgen voor een betere verkeersveiligheid. Het project kadert in een groter geheel waarbij de rijweg wordt vernieuwd en er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd door Farys/TMVW. Verder worden de grachten breder gemaakt zodat ze meer water kunnen opnemen.

De werken verlopen gelijktijdig met de werken in het centrum. Ook daar worden de rijweg en riolering aangepast. Om de bereikbaarheid van de gemeente te verzekeren worden de werken nauw op elkaar afgestemd."

(lees verder onder de foto)

Archeologisch onderzoek

"Volgens het archeologisch vooronderzoek zou er tijdens het graven mogelijks een vroege beschaving van Vlissegem aangetroffen kunnen worden. Daarom wordt er bij het project ook een archeologisch team voorzien die de graafwerkzaamheden zal opvolgen."

Kostprijs en termijn

"De Provincie West Vlaanderen zal optreden als bouwheer met Farys, de gemeentebesturen en het studiebureau Haegebaert als partners. Het project werd begroot op ongeveer 3,15 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro wordt gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse Overheid, Farys en de betrokken gemeenten nemen het overige deel van de kosten op zich.

De Grotestraat in De Haan is vanwege de werken in het centrum afgesloten ter hoogte van de Warvinge. Er wordt een omleiding voorzien. De eerste fase zal tot het najaar van 2022 duren."