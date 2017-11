Nieuw fietspad verbindt Sint-Andries met Sint-Pieters

In Brugge is de laatste schakel in het fietsnetwerk rond de stad ingereden.

Het nieuwe dubbele fietspad verbindt het bestaande wielerpad langs de N31 met de fietsersbrug over het kanaal Gent-Oostende. Fietsen tussen Sint-Andries en Sint-Pieters is voortaan een stuk vlotter en veiliger.

Het was wachten tot de werken aan het kruispunt N31-Bevrijdingslaan klaar waren om de verbinding te sluiten. Voor de zomer is een nieuwe fietsbrug over het kanaal Gent-Oostende in gebruik genomen en enkel de aansluiting met Sint-Andries ontbrak. Die verbinding is een belangrijke schakel in de 40 km lange Groene Gordel rond Brugge. Nu rij je als fietser over je eigen expresweg.