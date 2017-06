Ook in Wingene is gedacht aan de veiligheid van de fietsers, langs deze Ruiseleedsesteenweg.

Ook hier is een nieuw fietspad aangelegd dat hoger ligt dan de rijweg. Het is 1,6 km lang en maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dat is het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.