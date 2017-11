Nieuw filmpje van meisjesbende duikt op

Hij doet dat nadat er deze week opnieuw een video met geweld van de Zehbi’s opdook op sociale media. De meisjes filmen de vechtpartijen en verspreiden de video’s online. De burgemeester roept op om filmpjes meteen aan de politie te bezorgen. Maar oppositiepartij N-VA vindt dat het nieuwe incident opnieuw bewijst dat er nood is aan een strenger optreden. "Gezien de crisissituatie vind ik dat er permanent politie moet aanwezig zijn voor en na de schooltijd in de stationsbuurt. In burger of in politie-uniform", zegt Pol Van Den Driessche.

Plaatsen

Eerder is de leidster van de bende al opgepakt en overgeplaatst naar een jeugdinstelling. Burgemeester Landuyt: "Het is niet uitgesloten dat er nog plaatsingen volgen. Maar er is een grote discussie met de nationale instanties over beschikbare ruimtes. Het probleem is dat de hogere overheid andere prioriteiten stelt. We zijn nu in permanente discussie om ruimte te creëren om mensen echt te kunnen oppakken".

Intussen is er een onderzoek gestart naar een nieuw vechtfilmpje van de bende op Snapchat. Eind deze maand staat er ook opnieuw een overleg met de Brugse scholen gepland.

