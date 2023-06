Nieuw gebouw voor de UGent in Kortrijk heet KUBES

De UGent breidt uit in Kortrijk: momenteel bouwt de universiteit er nieuwe uitvalsbasis voor de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en de centrale diensten van de UGent in Kortrijk. Het gebouw zal KUBES heten: Kortrijk UGent Building for Engineering Studies.

Het nieuwe, centrale campusgebouw zal de UGent meer zichtbaar maken op de campus Kortrijk: de centrale diensten van de UGent Campus Kortrijk zullen er hun intrek nemen. Het gebouw wordt dan ook als het ware het hoofdkantoor waar UGent-studenten terecht kunnen. Daarnaast zal het gebouw plaats bieden aan onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Die heeft op de UGent Campus Kortrijk al een hele tijd af te rekenen met plaatsgebrek voor haar snelgroeiende onderzoeksactiviteiten. Daar biedt het nieuwe gebouw een antwoord op.

De studenten op de UGent Campus Kortrijk krijgen momenteel al practica in pas gerenoveerde labo’s, specifiek ontwikkeld voor onderwijsdoeleinden. Studenten zullen over een paar jaar ook gebruik kunnen maken van een gloednieuw auditorium in het nieuwe campusgebouw, dat in het voorjaar van 2025 klaar zou zijn.