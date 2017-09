Nieuw gebouw voor RHIZO Hotelschool Kortrijk

Vandaag trekken de leerlingen van RHIZO Hotelschool Kortrijk in hun nieuwe gebouw. De nieuwe vestiging is een mijlpaal voor de school die dit jaar zijn dertigjarig bestaan viert.

De leerlingen van de Kortrijkse Hogeschool starten het schooljaar vandaag voor het eerst in het nieuwbouw in de Senator Coolestraat. Tijdens de bouw van de nieuwe school trokken de leerlingen naar een pop-up hotelschool in de Rollegemknokstraat. “De nieuwbouw bevat alle accommodatie die de Hotelschool vandaag, maar ook in de toekomst nodig heeft: multifunctionele klaslokalen, voldoende keukens, verschillende restaurants en polyvalente ruimtes en een wijndegustatielokaal”, vertelt directeur Céline Craeynest.

De officiële opening van RHIZO Hotelschool Kortrijk vindt plaats in oktober.