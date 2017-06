Nieuw geval van dierenverwaarlozing

Bij een hobbykweker in Wervik is een ernstig geval van dierenverwaarlozing vastgesteld. Meer dan 50 dieren werden in beslag genomen. Dat schrijven verschillende kranten.

De buren van de zaak in het centrum van Wervik dienden een klacht in toen ze heel wat last kregen van ongedierte. Er volgde een inspectie, waarna meer dan 50 dieren - honden en katten - werden in beslag genomen. De dieren leefden in onhygiënische en erbarmelijke toestanden. Op vraag van Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts vangt het dierenasiel Leiestreek uit Zwevegem voorlopig de dieren op.

Dode dieren in diepvries

Bovendien werden in de diepvries in het pand nog eens bijna 40 dode dieren aangetroffen.