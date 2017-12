In Oostende stapt het stadsbestuur volgende week naar de gemeenteraad met een budgetwijziging en een investeringsplan van bijna 25 miljoen euro. Met dat bedrag willen ze een reeks projecten in de steigers zetten in het laatste jaar van de legislatuur.

Volgens burgemeester Vande Lanotte gaat het Oostende financieel voor de wind en zijn de schulden onder controle. In het plan is er plaats voor een vernieuwde randparking, een ‘foodstreet’ in de Alfons Pieterslaan, een fuifzaal in het station en een nieuw dierenasiel. "Er komen geen nieuwe belastingen om de investeringen te financieren", zegt het stadsbestuur.