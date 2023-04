Nieuw jeugd- en sportcomplex in Nieuwpoort tegen 1 april klaar

Volgend jaar zou het volledige project voltooid moeten zijn. Geert Vanden Broucke, burgemeester Nieuwpoort: "1 april moeten we klaar zijn. En we kijken er echt naar uit. Want we schieten wat tekort momenteel met onze sportaccommodatie. Straks wordt het hier wel een paleis voor sporters. Dit is bestemd voor alle sporters en we willen iedereen bedienen voor zijn lievelingssport. Bovendien willen we ook de jeugd hier een grote plek geven."

En de bouwwerken vorderen snel. De werf startte met de constructie van de grote sporthal. Pal er naast komt binnenkort ook het jeugdcomplex. Voor Nieuwpoort moet de hele site een polyvalente plaats worden voor ontspanning voor jong en oud. Er zal dus zowel gefuifd als gesport worden. Voor het stadsbestuur is deze realisatie één van de grootste van de hele bestuursperiode.