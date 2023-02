Nieuw levend onderzoekslab geopend op dijk Raversijde

Wat is de impact van zware stormen op onze kust? Hoe krachtig slaan golven in op zeedijken? In welke mate transformeert de wind de duinen? Dat onderzoeken de afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Waterbouwkundig Laboratorium (Departement MOW) in het Living Lab Raversijde.

Kust beschermen

Voor de bestaande zeedijk is er over een afstand van 750 meter een proefopstelling met duinen, een zogenaamde duin voor dijk. Even verderop staat op het strand een betonnen constructie, een onderzoeksdijk om de golfoverslag en -kracht op het strand te monitoren. Living Lab Raversijde is een levend laboratorium waar onderzoekers bestuderen hoe we onze kust beter kunnen beschermen.

Op het strand ter hoogte van Domein Raversijde werd ook een kunstmatige onderzoeksdijk gebouwd. Deze betonnen constructie van twintig bij twintig meter staat op het strand tussen laag- en hoogwater. Zeven jaar lang zullen verschillende partijen hier onderzoek doen naar de kracht en effecten van golven op de dijk.

De dijk is ingedeeld in vier vakken die de verschillende vormen van een zeedijk nabootsen en is omgeven door meetinstrumenten. De sensoren op de dijk meten hoeveel golfoverslag de golven veroorzaken en hoe hard ze inbeuken op de zeewering. Ook de sensoren op de drie meetpalen in het intergetijdegebied voor de onderzoeksdijk verzamelen data.

Uniek

Deze onderzoeksdijk is de enige ter wereld in zijn soort en biedt unieke opportuniteiten voor onderzoek. Ingenieurs gaan met de data aan de slag om een betere kustbescherming te ontwerpen. Het uiteindelijke doel: meer inzicht krijgen in de impact van stormen op infrastructuren om zo de kustbescherming nog efficiënter te maken.

Living Lab Raversijde is een samenwerking tussen de afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Waterbouwkundig Laboratorium (Departement MOW).