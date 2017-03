Nieuw literatuurfestival "Bru-Taal" voorgesteld

Begin mei vindt in Brugge het nieuwe literatuurfestival "Bru-Taal" plaats.

"Bru-Taal" is een opdracht van de stad Brugge – naar een idee van burgemeester Renaat Landuyt - aan het nieuwe kunstencentrum Vrijstaat-De Werf. “Brugge knoopt zo aan bij zijn verleden, de Gouden Tijd. Een tijd waarin Brugge niet enkel een broedplaats was voor ambachten en kunsten, maar ook voor nieuwe teksten en talen. De stad stond in de veertiende eeuw internationaal bekend voor haar boekverluchting, grafplaten en letterkunst”, aldus burgemeester Landuyt.

Het festival gaat door van 5 tot en met 13 mei. Hendrik Tratsaert en Sigrid Bousset zijn de curatoren, Pascal Lervant werd als programmator aangesteld. In totaal komen zestig auteurs en dertig theatermakers, woordperformers en muzikanten naar Brugge. Ze gaan op verschillende plaatsen in Brugge aan de slag.

Er wordt gemikt op 6.000 bezoekers.