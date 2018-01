NIEUW! Middagnieuws op Focus en WTV

Herinner jij je nog 1 februari 1993? Het was – toen – best een historische dag. De dag waarop er voor het eerst West-Vlaamse televisie in de huiskamer kwam. Boeiende pionierstijden waren het, met Jessie en Johan, Tony en Brigitte…

Wij, Focus en WTV, zijn al die tijd trouwe nieuwsbrengers en programmamakers gebleven. Op vandaag goed voor dagelijks 200.000 kijkers, die we elke dag – ook op zaterdag – het nieuws uit West-Vlaanderen brengen.

Nieuw: gepresenteerd middagnieuws...

Voor hen steken we op onze 25e verjaardag nog een tandje bij. Voortaan zijn we er op weekdagen ook op middag, met een gepresenteerd middagnieuws. Dat brengen we ook in lusvorm, zoals de kijker van ons gewend is. Doorlopend tussen 12u30 en 14u.

... met een vleugje nostalgie

Speciaal voor onze 25e verjaardag voorzien we, in dat gloednieuwe middagnieuws, een mooie vaste rubriek: een vleugje nostalgie. Elke dag blikken we terug op een reportage van de afgelopen 25 jaar. Pareltjes uit het archief, telkens dag op dag, terug tot leven gebracht. Zowel erg ingrijpende als opmerkelijke gebeurtenissen van toen, herbeleven we op die manier.

