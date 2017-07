Nieuw museum Eperon d'Or mist start niet

De eerste openingsmaand van het museum Eperon d’Or in Izegem, blijkt een groot succes te zijn.

“Het museum en de aanverwante activiteiten lokten tijdens die eerste maand ongeveer 1.700 bezoekers”, aldus schepen van Cultuur en Toerisme Kurt Himpe (N-VA). Voor de volgende maanden zijn er al 124 groepen geboekt en die brengen zeker al meer dan 2.500 bezoekers naar het museum Eperon d’Or. Op basis van de huidige reservaties beloven september en oktober zeer drukke maanden te worden, maar ook voor juli en augustus staan er al tientallen groepen op de lijst en de reservaties blijven komen”, zegt de schepen.

Tijdens de zomervakantie zijn er ook speciale activiteiten voor gezinnen met kinderen vanaf drie jaar. Het museum is tijdens de zomervakantie open van 10 tot 17.30 uur. Op maandag is het museum gesloten. Eperon d’Or is wel open op 11 juli en 21 juli. Alle info op www.eperondor.be.