"Nieuw museum in Ieper wordt geen pretpark met tanks"

Een paar weken ontstond er wat commotie. Bepaalde Ieperse politici vonden dat een tankmuseum niet past in een vredesstad als Ieper, en al zeker niet als kinderen er ‘soldaatje zouden komen spelen in rondrijdende tanks.’

Bart Schouppe, diensthoofd Communicatie War Heritage Institute: “Het WHI valt onder de voogdij van de Minister van Defensie. In de missie van het WHI wordt het uitdragen van waarden als vrede, vrijheid, gelijkwaardigheid en het verdedigen van mensenrechten sterk benadrukt. Dit onder andere door de herinnering aan hen die hiervoor gestreden hebben, geleden hebben of gestorven zijn levendig te houden. Deze missie vervullen we vandaag op al onze sites, waaronder het Fort van Breendonk en de Dodengang in Diksmuide. En dat willen we in de toekomst ook doen in het nieuwe museum in Ieper.”

Link tussen oorlog in Oekraïne, koude oorlog en WO I en II

In dat museum wil het WHI het publiek ook informeren over de internationale conflicten waarvan de tanks getuigen, op een serene manier. “De boodschap die het museum wil brengen is dat vrede nooit verworven is, een vaststelling die vandaag helaas opnieuw brandend actueel is. Veel van de conflicten die we vandaag kennen zijn terug te voeren op de Koude Oorlog, die op zijn beurt weer zijn oorsprong heeft in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De nieuwe site zal een brug trachten te slaan tussen de nasleep van deze twee oorlogen en vandaag.”

Het WHI hoopt op een positieve en nauwe samenwerking met het Ieperse stadsbestuur.

