Nieuw noodpompgemaal in de Moeren

De bedoeling is om het grensoverschrijdend Moerengebied tussen Noord-Frankrijk en ons land beter te beschermen tegen overstromingen.

Het is een grote werf langs de Duinkerkestraat in Veurne. Dit gebied is zeer watergevoelig. Het noodpompgemaal hier op de Speievaart zal overtollig water van de binnen- en buitenmoeren overpompen in het kanaal.

Water en overstromingen wachten niet aan de grens. Dit is dan ook een grensoverschrijdend project tussen Frankrijk en ons land.

De provincie en de Vlaamse overheid investeren hier samen in de beveiliging tegen overstromingen.