De Vlaamse regering gaat 15 miljoen euro investeren in een strategisch onderzoekscentrum in West-Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois bevestigd tijdens een overleg met Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

In aanwezigheid van enkele West-Vlaamse topondernemers actief in de machinebouw- en mechatronicasector, kondigde Bourgeois het principiële engagement van de Vlaamse regering aan om 15 miljoen euro te investeren in nieuwe onderzoeks- en testinfrastructuur in West-Vlaanderen.

Waar het onderzoekscentrum precies moet komen is nog niet duidelijk. De bouw zou volgend jaar moeten starten.