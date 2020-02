Nieuw onderzoeksschip Belgica te water gelaten

Op de scheepswerf Freire, in het Spaanse Vigo, is dinsdag het toekomstige onderzoeksschip Belgica voor het eerst te water gelaten.

Het schip wordt nu verder afgewerkt en voorzien van alle nodige uitrusting en apparatuur. Eind dit jaar wordt de Belgica in Zeebrugge verwacht. Dan wordt het ook officieel in de vaart genomen.

De huidige A962 Belgica, bouwjaar 1984, was met meer meer dan 1.000 wetenschappelijke expedities en meer dan 900.000 kilometers op de teller aan vervanging toe. In oktober 2016 besliste de federale regering daarom een nieuw schip te laten bouwen. De nieuwe Belgica is groter en biedt meer ruimte aan de wetenschappers. De laboratoriumruimte werd verdubbeld, en er kunnen tot 28 wetenschappers aan boord.

De ceremonie voor de tewaterlating werd bijgewoond door verschillende projectpartners: de scheepswerf, Defensie, het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). De kostprijs van het project bedraagt ongeveer 54 miljoen euro.