Dit jaar nog start de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied aan de Kerkebeek in Sint-Michiels bij Brugge.

Op het domein met een oppervlakte van 24 hectare kan tijdelijk 120.000 kubieke meter opgevangen worden. Dat is evenveel als in 50 Olympische zwembaden. Ook een dijk moet de watergevoelige regio beschermen tegen overstromingen.

Franky Demon, schepen van Ruimtelijke ordening: "Bij een grote regenstorm kan er hier 40 uur lang water opgevangen worden. Zodat we Sint-Michiels en stukken van Sint-Andries droog kunnen houden.”

Binnen 1 à 2 jaar moet het gecontroleerd overstromingsgebied klaar zijn.