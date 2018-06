Nieuw park in Ieper

In Ieper wordt momenteel een nieuw groot stadspark aangelegd aan de buitenvestingen tussen het Eilandje, de Rijselpoort en de Oudstrijderslaan.

Dit gebied was tot nu toe niet toegankelijk voor het publiek. Het stadspark gaat deze zomer open. Dit wordt meteen een opwaardering van de Ieperse vestingen, die nu al druk bezocht worden door wandelaars, recreanten en fietsers. Deze groene gordel rond de binnenstad wordt heringericht vanaf de Majoorgracht tot aan het voormalige groenpark nabij het station. Het gaat om een zone van 5 hectare.

Voor de realisatie van het nieuwe stadspark moesten enkele volkstuintjes worden onteigend. Nu komen daar wandelpaden, avontuurlijke speelplekjes, waterpartijen, picknickplaatsen, een hondenuitlooppark en veel ruimte om door te wandelen of te joggen.

De Groene Kans

Het stadspark wordt aangelegd door werknemers van “de Groene Kans”. De Groene Kans is een sociale onderneming in de Westhoek. Zij stelt ruim honderd mensen te werk en is actief binnen het groenonderhoud en de landschapszorg. De Groene Kans biedt werk aan mensen die elders moeilijk aan de slag kunnen.

Het nieuwe stadspark krijgt de naam “Vestingpark Ketelkwaad”. De naam is gekozen uit meer dan 40 inzendingen van Ieperlingen.