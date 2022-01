Nieuw parkeerbeleid Middelkerke moet drie keer meer opbrengen

Midden deze maand komt er een volledig nieuw parkeerbeleid in de gemeente Middelkerke. Vanaf Valentijn verdwijnen de klassieke parkeerwachters en komen er zo'n 7.000 betaalparkeerplaatsen.

Voortaan rijdt een controlewagen met camera's door de badplaats om te kijken of iedereen correct betaalt. In zee gaan met een parkeerbedrijf brengt de gemeente 2 miljoen euro op en dat is 3 keer meer dan vroeger.

Parkeerbeleid in handen van gespecialiseerd bedrijf

Vanaf 14 februari komt het parkeerbeleid in handen van OPS, Marktleider in Vlaanderen en een Belgisch gespecialiseerd bedrijf. OPC doet al het parkeerbeleid onder meer in Roeselare, Damme, Blankenberge en Tielt. Volgens hen willen ze efficiënt, digitaal en duurzaam werken, zonder een heksenjacht te organiseren op wanbetalende foutparkeerders.

De prijzen blijven 1 euro per uur, tenzij in de duurste zone rond het Casino. Ook tweedeverblijvers kunnen een bewonerskaart kopen en voor ondernemers en handelaars zijn er abonnementen en aangepaste tarieven. Middelkerke beweert dat ze goedkoop blijven.