Nieuw parkeerplan De Panne slaat aan

In De Panne lijkt het nieuwe parkeerplan, een kleine week na de start, te werken. Het plan moet zorgen voor een beter evenwicht tussen betalend parkeren en genoeg vrije plaatsen voor eigen bewoners.

Sinds 1 juli telt De Panne niet twee maar drie betalende parkeerzones. Het commerciële hart rond de Zeelaan kleurt rood en is het duurst. Wie snel wil winkelen kan wel terecht op een ‘shop & go’-parkeerplaats. Voor sommige mensen is het nog wat zoeken, maar het nieuwe systeem wordt goed onthaald.

6.000 aanvragen

In woongebieden geldt voortaan een maximum parkeerduur van vier uur, zodat de parkeerplaatsen niet de hele dag of zelfs een week worden ingenomen. De Panne pakt ook uit met digitale parkeerabonnementen. Bewoners en tweede verblijvers krijgen het eerste gratis. Zo’n 6.000 mensen vroegen al een abonnement aan. In deelgemeente Adinkerke verandert weinig: de blauwe zone met maximum twee uur parkeertijd blijft van kracht. Er komen wel een twintigtal ‘shop & go’-parkeerplaatsen bij.