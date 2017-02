Nieuw politiecommissariaat komt aan 't bosje

Die zal het complex bouwen aan de Lijndraaiersstraat in de buurt van het Maria-Hendrikapark ter hoogte van de bunker. Dat stadsdeel is centraal gelegen, de werken starten binnen enkele maanden en moeten tegen eind volgend jaar klaar zijn. THV Democo – Willemen General Contractor staat voor het ontwerp, de bouw en de financiering. Zij zullen het afgewerkte commissariaat verhuren voor een periode van 30 jaar aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid (AGGB). Het AGGB zal op zijn beurt het gebouw verhuren aan de Lokale Politie Oostende.

Duurzaamheid

Het nieuwe politiecommissariaat komt in de Lijndraaiersstraat ter hoogte van de Luftschutzbunker, centraal tussen het Mercatordok en het Maria-Hendrikapark. Het gebouw kan in de toekomst eenvoudig mee-evolueren met het politiekorps en is duurzaam en energievriendelijk. Zo wordt er gewerkt met geothermie, waarbij de energie die in de vorm van warmte in de aarde zit, uit de grond wordt gehaald. "Men gebruikt warmtepompen, zonnepanelen op het dak en de parking van de dienstvoertuigen krijgt een groendak.’, weet burgemeester Johan Vande Lanotte.

Verhuizing in 2019

In de planning van het project is de verhuis naar het nieuwe gebouw voorzien in het begin van 2019. ‘We kijken reikhalzend uit naar dat verhuismoment. Dit biedt voor de interne werking en ook voor de dienstverlening aan de bevolking schitterende vooruitzichten. Een werkgroep is nu al bezig met de voorbereiding van de inrichting van en de verhuis naar het nieuwe commissariaat.’, besluiten de burgemeester en de korpschef.