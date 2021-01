Er lijkt eindelijk een definitieve bestemming voor de site van het oude belastingkantoor in Diksmuide.

De politiezone Polder wil het gebouw graag afbreken en er een modern politiekantoor bouwen. Het gebouw in de Woumenweg staat al een hele tijd leeg. Er zou nu een akkoord zijn over de verkoop voor 1,4 miljoen euro. Het politiecollege moet wel nog groen licht geven. Als het nieuw politiekantoor er staat, verhuist de politiezone Polder naar daar, en mogelijk ook de recherche uit Koekelare. De wijkkantoren van de politiezone in de verschillende gemeenten zouden blijven bestaan.