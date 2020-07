Nieuw prentenboek van illustrator Pieter Gaudesaboos

Klein verhaal met een hart, is een nieuw prentenboek van illustrator en Bruggeling Pieter Gaudesaboos. Zelf is hij de adoptievader van twee dochters en over het adoptiethema heeft hij een toegankelijke fabel getekend

Het tedere prentenboek, over een warm gezin met open armen, vertelt het verhaal van een moeder met een hart die een keuze maakt die er eigenlijk geen is.

Met Klein verhaal met een hart, vertelt hij het verhaal van een mier. De mier heeft een klein eitje dat steeds maar groeit. In het begin negeert ze dat maar het wordt op den duur een zware last om te dragen. Halverwege het boek kan je zien hoe ze het eitje schenkt aan een koppel zwarte mieren en vanaf dan verdwijnt de moeder en volgen we het kindje dat geboren wordt en opgroeit en op zoek gaat naar z’n moeder.

Bij elke tekening in het boek hoort ook één regel tekst geschreven door het schrijversduo Elvis Peeters. Klein verhaal met een hart is uitgegeven bij Lannoo en is bedoeld voor lezers vanaf 9 tot 99 jaar en ouder.