Nieuw proces voor diepvriesmoord

Het proces van de diepvriesmoord moet volledig worden overgedaan. Het parket gaat in beroep tegen de straf die een vrouw uit Gits kreeg voor het vermoorden van haar man. Ze verborg zijn lichaam een jaar lang in de diepvries.

De straf van 21 jaar opsluiting vindt het parket te licht. Het parket gelooft niet dat de vrouw werd mishandeld door haar man die verslaafd was aan alcohol. De vrouw verdoofde haar partner met behulp van heroïne en medicatie. Nadien wurgde ze hem om hem vervolgens één jaar lang in de diepvries te bewaren. Het Openbaar Ministerie had 27 jaar cel gevraagd, maar de vrouw kreeg dus maar 21 jaar. Dat is volgens het parket te weinig.

De zaak komt nu voor het Hof Van Beroep in Gent. Ook de vriend die de vrouw hielp om de man te wurgen en in de diepvries te stoppen, moet dan opnieuw verschijnen. Hij kreeg in Kortrijk 15 jaar cel.