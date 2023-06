Nieuw proefproject met statiegeld op blikjes & pet-flessen in Bredene

Die besliste om statiegeld tegen 2025 in te voeren, en onderzoekt of dat kan met een digitaal scansysteem. Maar Vandenberghe ziet dat niet zitten.

Nieuwe campagne

De vorige campagne was een succes en nu komt er dus een nieuwe. In juli en augustus betaal je in drie strandposten in Bredene statiegeld op de verkoop van pet-flessen of blik. Wie de lege verpakking met unieke sticker terugbrengt, krijgt 20 cent terug.

Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene: "De tijd van experimenteren is voorbij vooral met het digitaal systeem. Minister Demir mag echt niet langer meer wachten."

(lees verder onder de foto)

Bekijk ook: