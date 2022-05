Nieuw rioleringsstelsel in provinciedomein d’Aertrycke om waterkwaliteit te verbeteren

De Provincie West-Vlaanderen heeft de werken aan een gescheiden rioleringsstelsel in provinciedomein d’Aertrycke in Torhout voltooid. Het nieuwe rioleringsstelsel moet zorgen voor een permanent goede waterkwaliteit in de waterlopen en vijvers op en rond het domein.

De Provincie is stelselmatig bezig om de waterkwaliteit in haar domeinen te verbeteren. In een eerdere inventarisatie van lozingspunten op het provinciedomein stelde ze vast dat op verschillende plaatsen afvalwater werd geloosd in de vijvers en omliggende waterlopen, en van daar in de Moubeek.

De aanleg van het nieuwe gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat alle afvalwater in het domein wordt gecollecteerd en daarna geloosd in het gemeentelijke rioleringsstelsel in de Consciencestraat. Het gaat hierbij om het afvalwater van het kasteel, de brasserie en de woning.

Opvang hemelwater

Tegelijkertijd doet de Provincie inspanningen om de regenwaterafvoer en het hemelwater op te vangen. Drie ongebruikte regenwaterputten van het kasteel werden nu opnieuw ingeschakeld om het hemelwater op te vangen. Voor de brasserie en de woning op het domein zijn nu ook regenwaterputten voorzien om hergebruik van hemelwater mogelijk te maken.

Totale kostprijs: 591.466,25 euro.