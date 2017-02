Nieuw rusthuis en assistentiewoningen in Sint-Pieters

Er komt een rusthuis met 32 kamers in Park Ter Poele in Sint-Pieters bij Brugge. Ook is er ruimte voorzien voor zo’n honderd assistentiewoningen. Eind deze maand zijn de eerste vijftig serviceflats al klaar. En in 2020 moet de bouw van het hele project af zijn.

Het nieuwe rusthuis komt tussen de oude spoorwegbedding en een Velotel. De 32 kamers zullen vooral bestemd zijn voor ouderen met een grote zorgbehoefte. Op de site is er ook nog eens plaats voor zo’n honderd serviceflats. Bewoners nemen volgende maand al hun intrek in de eerste vijftig assistentiewoningen. De bouw van de andere flats start in 2018 of 2019. Buiten de woongelegenheden is er ook ruimte voorzien voor petanquepleinen en groen. Bedoeling is dat er in het park een nieuwe leefgemeenschap ontstaat.