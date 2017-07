Nieuw schilderij in kathedraal Ieper

De Ieperse Sint-Maartenskathedraal is een kunstwerk van een stadsgenoot rijker.

Het kunstwerk is van de Ieperse kunstenaar Adhemar Vandroemme. Het schilderij meet 2,20 op 1,25 meter en wordt aan de kathedraal geschonken door Guy Platteeuw uit Beervelde. Het schilderij stelt een getormenteerde, zittende Christus met doornenkroon voor. Het is sinds vandaag, 28 juli 2017, te zien aan de westgevel van de zuidelijke zijbeuk in de Sint-Maartenskathedraal, vlak bij een beeldhouwwerk van Vandroemme dat een gelijkaardige Christusfiguur voorstelt.