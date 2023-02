Nieuw schoolgebouw geopend in Avelgem

Deze ochtend is het nieuwe schoolgebouw van de campus Sint-Jan Berchmans in Avelgem in gebruik genomen. Fase één van de bouwwerken is zo achter de rug waardoor de leerlingen van het middelbaar al een nieuwe school hebben.

Maar daar stopt het niet, momenteel wordt er ook gewerkt aan een nieuwe sporthal, een schoolrestaurant en de basisschool. Kostenplaatje: 26 miljoen euro.

Een klaslokaal in het nieuwe schoolgebouw heeft geen klassiek bord met krijt maar een smartboard. Daarnaast is het gebouw van veel open ruimte voorzien om ook buiten het klassieke klaslokaal te kunnen werken. Modern onderwijs dus, en dat was nodig. Het oude gebouw was tot op de draad versleten. De directie is dan ook bijzonder tevreden dat de eerste fase van dit groot project is afgerond.