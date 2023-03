Nieuw schoolgebouw Sint-Andreasinstituut klaar

Het nieuwe schoolgebouw van het Sint-Andreasinstituut in het centrum van Brugge is klaar.

Na de paasvakantie worden er de eerste lessen gegeven aan 700 leerlingen, van de kleuterklas tot het laatste jaar secundair. De nieuwbouw in de Jakobinessenstraat vervangt het oude schoolgebouw aan de Garenmarkt waar binnenkort het nieuwe museum BRUSK komt.

"In april 2019 is er een protocolovereenkomst afgesloten met stad Brugge waardoor wij een ruil hebben gerealiseerd en er op de geruilde gronden beide projecten konden gerealiseerd worden. Hier het scholenproject, en de stad is nu op het domein van de Garenmarkt zijn museumproject BRUSK aan het realiseren", klinkt het bij Doenja Van Belleghem , voorzitter van de vzw Sint-Andreasinstituut.

