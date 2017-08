Nieuw schooljaar: Al 30 methodescholen

In West-Vlaanderen zijn het er nu een kleine 30-tal en daarvan wijkt het leerconcept toch enigszins af van het traditionele onderwijs. In Brugge bijvoorbeeld opent morgen Stamina, een school die naar eigen zeggen het beste van die verschillende pedagogische methodes gebruikt. En in Bellegem is er voor het eerst een Daltonschool voor leerlingen van het kleuter en lager onderwijs.

Caroline Devriendt (Coördinator Stamina): “Wij gaan leerlingen stimuleren en motiveren om hun beste zelf te worden. Een goede basiskennis is zeer belangrijk. Wij werken in een levensechte context en doorbreken vakken. Wij doen aan projectwerk en gaan uit van interesses en we willen vooral de goesting om te leren aanwakkeren."

Dalton

Enkele tientallen kilometer verder, in Bellegem bij Kortrijk. Hier is de jongste dagen flink gewerkt om de 42 kleuters en lagere schoolkinderen morgen met open armen te ontvangen. Dat gebeurt voor het eerst als Daltonschool, de eerste in West-Vlaanderen. Hier geen eerste, tweede of vierde leerjaar. Alle kinderen zitten samen in specifieke ruimtes, en hebben elk hun eigen leertraject.

Adelheid Seynnaeve (Directeur Groenheuvel): “De essentie is dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig, alleen of met twee of in een groepje met en van elkaar de leerinhoud ontdekken, verwerven en inoefenen. Kinderen kunnen eigenlijk heel veel zelf en van en met elkaar leren.”

