Nieuw schooljaar: minister opent Steinerschool

De school verhuisde de voorbije maanden van een pand in de Rijselstraat in het centrum van Ieper naar de vroegere gebouwen van de Ieperse Groendienst langs de Oudstrijderslaan. Steinerschool Koningsdale kreeg dit gebouwencomplex in erfpacht van de stad Ieper.

De Steinerschool zocht al enige tijd naar een grotere locatie, omwille van het stijgend aantal leerlingen. Het herenhuis in de binnenstad was te klein geworden. De nieuwe locatie is voor de Steinerschool, die het nieuwe schooljaar zal starten met 104 leerlingen, ideaal. De voorbije maanden werd hard gewerkt om er de klaslokalen, het secretariaat en de speelplaats in te richten. De Steinerschool ligt nu vlak bij het station, net buiten de vestingsmuren, in een groene omgeving op 1 km van de Grote Markt. Er is heel wat parkeermogelijkheid in de buurt. (tekst loopt verder onder foto)

Minister Crevits prees vanmorgen het doorzettingsvermogen van directie, leerkrachten en ouders om op korte tijd de nodige subsidiedossiers klaar te hebben en in de voorbije maanden de gebouwen van de vroegere Groendienst omgetoverd te hebben tot een volwaardig schoolcomplex.

